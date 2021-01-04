Певица рассказала о том, куда пропала ее грудь.

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует вместе со своим супругом Владом Топаловым и сыном Майклом. Регина предстала в раздельном купальнике. Она сфотографировала себя с такого ракурса, что сложилось впечатление, что у нее совсем нет груди.

Фанаты заметили, что у Регины грудь стала намного меньше, чем была до родов. Конечно, они не смогли оставить этот нюанс без внимания. После множества комментариев "А где грудь?", Тодоренко решилась ответить.

"Поговорим о моей груди? По всей видимости, судя по комментам к предыдущему посту, многих сильно заинтересовало исчезновение моей груди. Скорее звоните в Бюро розыска!!! Возможно, грудь похитили инопланетяне. Да, дорогие мои, так бывает, когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 кг и куда пропала грудь третьего размера?", - написала Регина.

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Автор: Диана Могилевич