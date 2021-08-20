Опальная певица MARUV отправилась в РФ и выступила на фестивале "Новая волна" в Сочи. Для выступления на российской сцене артистка выбрала образ, из-за которого ее уже прозвали в сети "развратной монашкой". Звезда пела и танцевала в чулках, нижнем белье и черной фате.
Своим выступлением в РФ MARUV похвасталась на странице в Instagram.
Так, 19 августа опальная артистка приняла участие в фестивале. Она появлялась на сцене дважды. Оба раза она выступала вместе с российским певцом Филиппом Киркоровым, которому СБУ запретила въезд в Украину.
MARUV исполнила вместе с Киркоровым их общую песню Komilfo и решила поддержать его, когда тот выступал отдельно. Артистка развязно танцевала возле певца, демонстрируя свою фигуру в нижнем белье.
Читайте такжеСофия Ротару выступила в РФ перед концертом ко Дню Независимости УкраиныНа "ковровой дорожке", где пресса фотографировала участников российского фестиваля, MARUV решила затмить всех своим эпатажем. Она расставляла ноги и принимала максимально откровенные позы, играя с черной фатой.
Пользователи сети наряд MARUV оценили по-разному. Одни прозвали ее "развратной монашкой" и похвалили за смелость, другие же возмутились излишней откровенностью образа певицы. Украинцы выступление артистки в РФ не оценили.
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