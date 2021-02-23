Это один из самых громких разводов 2021 года.

Известная модель и предприниматель Ким Кардашьян разводится со своим супругом, рэпером Канье Уэстом.

Читайте такжеНадя Дорофеева показала чувственное фото

Об этом сообщает US Weekly.

По данным инсайдеров, первым звоночком для развода стало заявление Канье о рабстве, которое он сделал еще в 2018 году.

"Поворотным моментом в браке Ким и Канье стало то, что он сказал, что рабство - это выбор", - заявил источник.

А вот следующее интервью, которое Уэст дал в 2020 году, просто таки убило Ким. Тогда он сказал, что перед рождением первой дочери они думали об аборте.

"После этого для Ким уже не было пути назад. Она могла отмахнуться от его шокирующих общественность заявлений, но не могла проигнорировать то, что он вспомнил детей. По ее мнению, это было неприемлемо, и она боялась, что однажды Норт прочитает об этом", - сказал инсайдер.

А заключительным аккордом в истории их любовных отношений стало то, что рэпер в Twitter написал несколько постов о том, что Ким хочет "упечь" его в психбольницу. Затем он эти посты удалил.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН