На певицу пытался наехать автомобиль.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что на оптовом рынке Троещина перед входом в съемочный павильон на нее специально пытался наехать автомобиль.

По словам певицы, водитель пытался совершить на нее наезд, скорее всего, чтобы напугать. Вероятно, автомобилистов раздражают пешеходы, которые ходят с телегами и большими покупками.

"Вопрос: если ты хочешь спешить, зачем выбирать дорогу через оптовый рынок? Где всегда много людей, телег, идет разгрузка и дорогу переходят покупатели. Жаль, мы не запомнили номера. Я бы с удовольствием привлекла его к ответственности", - сказала Могилевская.

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Автор: Диана Могилевич