Артист в очередной раз поддержал Украину.

Российский артист, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в очередной раз поддержал Украину, на которую 24 февраля напала Российская Федерация.

Вот уже два дня РФ пытается разбомбить нашу страну, но украинские военные достойно дают отпор и сражаются до конца за каждый город нашей страны.

По словам Макаревича, президент страны-агрессора Владимир Путин пытался расколоть Украину, но все что ему удалось - это только объединить наш народ.

Напомним, ранее Андрей Макаревич обратился к россиянам с просьбой прекратить войну, которую развязала РФ.

"Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, хотя бы один, либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите сумасшествие немедленно. Всеми силами", – сказал он.

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