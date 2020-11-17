Певица Алла Пугачева показала семейное фото с мужем Максимом Галкиным и в очередной раз развеяла слухи о проблеме в их отношениях из-за разницы в возрасте. Примадонне - 71 год, ее супругу - 44.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram и сопроводила его стихом.
"Скоро нам в окне покажут черно-белое кино.
Белый снег на землю ляжет,
Черной землю стать обяжет.
Нам кайфово все равно", - написала Алла Борисовна.
Примечательно, что в кадре Примадонна выглядит свежо и молодо. Ей, как отмечают в комментариях, очень к лицу новая прическа - с прямыми волосами и челкой.
Пугачева: самые громкие скандалы вокруг певицы
- Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.
- В СМИ регулярно появляются "новости-сенсации" о том, что Пугачева умерла. Также журналисты не один раз писали о многочисленных болезнях и пластических операциях Примадонны. Правдой оказалось лишь то, что ей действительно сделали операцию накануне юбилейного концерта, чтобы решить проблему с голосом.
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