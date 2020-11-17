В кадре Алла Борисовна отказалась от привычных кудрявых волос.

Певица Алла Пугачева показала семейное фото с мужем Максимом Галкиным и в очередной раз развеяла слухи о проблеме в их отношениях из-за разницы в возрасте. Примадонне - 71 год, ее супругу - 44.

Читайте также"Моложе Максима": Алла Пугачева поразила сеть фото с Галкиным

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram и сопроводила его стихом.

"Скоро нам в окне покажут черно-белое кино.

Белый снег на землю ляжет,

Черной землю стать обяжет.

Нам кайфово все равно", - написала Алла Борисовна.

Примечательно, что в кадре Примадонна выглядит свежо и молодо. Ей, как отмечают в комментариях, очень к лицу новая прическа - с прямыми волосами и челкой.

Пугачева: самые громкие скандалы вокруг певицы

Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.

В СМИ регулярно появляются "новости-сенсации" о том, что Пугачева умерла. Также журналисты не один раз писали о многочисленных болезнях и пластических операциях Примадонны. Правдой оказалось лишь то, что ей действительно сделали операцию накануне юбилейного концерта, чтобы решить проблему с голосом.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН