На фото Пугачева обнимает Галкина одной рукой и показывает язык. Оба они улыбаются.

В сети неоднократно появлялись слухи о разводе одной из самых знаменитых пар российского шоу-бизнеса - певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина. На днях российские СМИ вновь спровоцировали волну слухов о разладе в паре.

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Максим Галкин отреагировал на эти домыслы в своем Instagram.

Так, шоумен опубликовал совместное фото с Пугачевой.

На нем они позируют на фоне общего дома. Пугачева обнимает Галкина одной рукой и показывает язык. Оба они улыбаются.

"Не дождётесь, сплетники", - лаконично прокомментировал он слухи о разводе.

На днях росСМИ сообщили, что в звездных кругах уже какое-то время ходят слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Бывший муж певицы Филипп Киркоров в телеэфире на эту тему высказался довольно уклончиво. "Мне как-то неприлично комментировать, - заявил артист в программе "Ты не поверишь". - Я на это не имею никакого права и основания".

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Автор: Ольга Броскова