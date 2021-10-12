Оля Полякова рассказала об инциденте, который произошел с Алисой.

Младшую дочь украинской певицы Оли Поляковой покусал дворовой кот. В результате 10-летней Алисе приходится принимать антибиотики, так как после укуса произошло заражение.

"Кот укусил и произошло заражение. И вот теперь нам приходится носить повязку, не ходить в школу и пить антибиотики", - сказала Полякова в инста-сториз.

Оказалось, что ребенок всего лишь хотел погладить кота, но тот набросился на нее и покусал. Звезда решила утешить свою дочь и провести с ней время. Девушки отправились гулять по Киеву.

Кто такая Оля Полякова

Впервые громко о себе Полякова заявила в 2013 году с хитом "Шлепки". Клип на эту песню разрабатывал Потап. Следом за этим она представила ещё одну работу - "Люли", которую на YouTube посмотрело более 6 млн человек. Затем певица выпустила еще несколько хитов - "Любовь-морковь", "Первое лето без него", "О Боже, как больно".

В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!" 1 февраля 2019 года вышел мини-альбом "Королева ночи". 18 ноября того же года певица представила песню и видеоклип "Эй, секундочку". 21 августа 2020 года исполнительница выпустила композицию "Белый танец".

Известно, что Оля Полякова в браке с бизнесменом Вадимом Поляковым. Они воспитывают двоих дочерей - Марию и Алису.

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Автор: Диана Могилевич