Специалисты по косметической хирургии Longevita провели забавное исследование.

Согласно исследованию, принц Уильям занимает первое место в рейтинге. При чем в блогах и публикациях Google он упоминается как "самый сексуальный лысый мужчина" 17,6 млн раз.

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Об этом сообщает The Sun.

На втором месте оказался Майк Тайсон. Его упоминали 8,8 миллиона раз. Закрыл тройку лидеров Джейсон Стэтхэм с результатом 7,4 млн упоминаний.

Интересно, что в сети неоднозначно отреагировали на эту новость. Некоторые пользователи не понимают, по каким критериям выбирали лидера рейтинга и как этот рейтинг вообще составлялся. Также есть и те, кто считает лысину и вовсе не сексуальной.

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Автор: Диана Могилевич