В мероприятии примут участие многие звезды и известные политики.

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл примут участие в концерте Vax Live, направленном на расширение доступа к вакцинам от COVID-19.

Читайте такжеПринц Гарри нашел работу: чем он будет заниматьсяГруппа по борьбе с бедностью Global Citizen, которая организует мероприятие, пригласила супругов возглавить кампанию Vax Live event, призывающую правительства жертвовать дозы вакцин и ресурсы для обеспечения справедливого распределения препаратов от коронавируса, передает ТСН со ссылкой на BBC News.

"Мы все выиграем и будем в большей безопасности, когда везде появится равный доступ к вакцине, — заявили Гарри и Меган, призвав частный сектор инвестировать в COVAX. — Мы должны добиваться справедливого распределения вакцин и, таким образом, восстановить веру в нашу общую человечность".

В концерте примут участие известные артисты, в частности Дженнифер Лопес, Foo Fighters и Эдди Веддер из Pearl Jam, а также политики, среди которых президент США Джой Байден, американский вице-президент Камала Харрис, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава правительства Хорватии Андрей Пленкович.

Ведущей Vax Live будет певица Селена Гомес.

Мероприятие, трансляция которого состоится 8 мая, запишут на стадионе SoFi в Инглвуде, штат Калифорния.

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Автор: Ирина Погорелая