Алексей Завгородний празднует день рождение 19 мая.

Украинский артист Алексей Завгородний, более известен под псевдонимом "Позитив", сегодня отмечает свое 31-летие.

В честь его праздника рассказываем как он попал в шоу-бизнес, кто привел его к успеху и как сложилась личная жизнь уже известного музыканта.

"Позитив": детство

Артист родился в Киеве в творческой семьи. У него есть сестра-близнец, которая родилась на 10 минут раньше. Его мама была балериной, а отец - директором театра. С самого детства Алексей занимался танцами, вокалом и актерским мастерством. К слову, он получал образование в Кембридже. Кто еще из звезд может похвастаться таким образованием?

"Позитив": музыкальная карьера

С 13 лет Завгородний сотрудничает с продюсером и украинским рэпером Потапом. Вместе с Потапом он пришел к ошеломляющему успеху, выступил во многих странах и принял участие в множестве проектов на телевидении.

В 2004 году он стал участником группы "new’z’cool", с которой в 2006 году выпустил дебютный альбом под названием "Школа, Кости, Рэп". Через шесть лет Алексей стал одним из участников дуэта "Время и Стекло". С тех пор он выходил на большую сцену в компании коллеги по цеху Нади Дорофеевой.

Кроме того, с 2014 года он выступает в коллективе MOZGI, в котором также участвуют Потап, Дядя Вадя, DJ Bloodless, DRED и RUSONE. Интересно, что артисты выходят на сцену в черным образах.

В 2017 году Завгородний занял красное кресло в вокальном шоу "Голос. Дети". Он был наставником вместе с Надей Дорофеевой. А в прошлом году он участвовал в танцевальном шоу "Танцы со звездами", но так и не дошел до финала.

"Позитив": личная жизнь

С будущей супругой, дизайнером Анной Андрийчук артист познакомился в 2006 году. Через семь лет они официально зарегистрировали свой брак. Но вот в 2021 году пара решила расстаться. Известно, что они долго не могли решиться на этот шаг.

Время и Стекло - Имя 505

Время и Стекло - Дим

MOZGI - Полюбэ

MOZGI - Chica Bamboni

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Автор: Диана Могилевич