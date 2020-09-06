Потап показал фото / instagram.com/realpotap

Потап предстал в белых шортах и футболке в полоску. Стоит отметить, что двигался он достаточно сексуально, хоть и немного смешно.

"Этот челлендж можно закрывать, лучше вы уже не увидите", "Потап, жги", "Ты просто чудо", "Лучший", - написали фанаты.

@potapreal

Настя я старался ,но очень сильно насмеялся @nkofficial ##ahuevochallenge##ауэвоауэво попробуйте ,не так все просто ❤️❤️❤️

♬ A Huevo - NK

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Автор: Диана Могилевич