Рэпер показал новое видео.

Украинский рэпер Потап опубликовал в ТикТок новое видео. На кадрах исполнитель танцует под песню Насти Каменских A Huevo.

Потап предстал в белых шортах и футболке в полоску. Стоит отметить, что двигался он достаточно сексуально, хоть и немного смешно.

"Этот челлендж можно закрывать, лучше вы уже не увидите", "Потап, жги", "Ты просто чудо", "Лучший", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич