Пара сыграла свадьбу 23 мая 2019 года.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских сыграли пышную свадьбу под Киевом еще 23 мая 2019 года. А до этого у них была тайная роспись в Лас-Вегасе.

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Сейчас же в сети появилось видео, как Потап делает Насте предложение руки и сердца. Он привез певицу на территорию еще недостроенного дома. Все выглядело очень спонтанно, но не все так просто. Потап заранее ку пил старинную шкатулку, в которую положил кольцо. А сам сказал Насте, что ее нашли, когда выкапывали под фундамент дома яму.

"В этот замечательный день я хочу сделать такую х**нь. Я всегда хочу быть с тобой. Ты будешь моей женой?", - сказал Потап.

На кадрах видно, что Настя расплакалась от счастья и приняла предложение Потапа.

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Автор: Диана Могилевич