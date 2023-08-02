Артемьева стала седой и заметно осунулась.

Российская актриса Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Николаевну в сериале "Сваты", ужаснула своим видом. Она появилась на публике и не сумела скрыть того, что сильно постарела.

Так, актриса отправилась на премьеру российского фильма. Она появилась перед камерами в алом платье. Однако особое внимание привлекла прическа Артемьевой.

Звезда "Сватов" остригла волосы и перестала скрывать седину. Актриса с улыбкой позировала на камеру, однако едва ли это помогло ей произвести впечатление.

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РосСМИ "взорвались" негативными заголовками. Артемьеву критикуют за постаревший вид. Также многие "проехались" по ее новой прическе. Сама актриса внезапную смену имиджа никак не комментирует. Более того, она даже не похвасталась снимками своего выхода на публику в соцсетях.

Что звезда "Сватов" говорит о полномасштабной войне РФ против Украины

Актриса, которая ранее работала в Украине, отмалчивается о войне. Она ничего не сказала о полномасштабном вторжении РФ и продолжила работать на территории страны-агрессора.

В марте 2022 года она лишь заявила: "Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Позовите меня, когда появится движение за мир. Давайте не будем устраивать информационную войну между народами из разных стран, самое лучшее - объединиться в этой тяжелой ситуации для каждого из нас".

После этого Артемьева замолчала, однако она все равно снимается в российских фильмах. Иногда актриса ностальгирует по съемкам в сериале "Сваты", однако пользователи сразу же напоминают ей о том, что ее попытки разжалобить сеть выглядит жалко.

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