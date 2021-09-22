Павел Кружнов был жертвой буллинга.

Украинский актер Павел Кружнов рассказал, что в юности был жертвой буллинга со стороны одноклассников. По его словам, он любил играть с девочками в куклы, а все эти мальчиковые забавы - не для него.

В программе "Зірковий шлях" он признался, что именно это и стало причиной для его "травли". Иногда агрессия одноклассников-мальчиков доходила и до рукоприкладства.

"Бывало, что мне в спину кричали, что я петушара. Однажды, когда я шел по коридору, ко мне подошел чувак и просто поставил мне фингал. Я растерялся, потому что никогда не применял физическую силу", – сказал Павел.

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Кружнов родился в 1991 году в семье врачей. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (2014).

Актер стал популярным после ролей в таких сериалах как "Папик 2" и "Люся Интерн". Он снимался и в других сериалах украинского производства, но чаще всего играл лишь эпизодическую роль.

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Автор: Диана Могилевич