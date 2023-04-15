Уве Лайсипен (Улай) и Марина Абрамович были одним из самых известных дуэтов в истории перформанса. Их история любви не менее восхитительна, чем работы.

Улай - немецкий художник-концептуалист, перформансист. Марина Абрамович - сербская специалистка по искусству выносливости. Однажды они случайно встретились на выставке и больше не смогли расстаться. Рассказываем, чем прославился этот дуэт.

История любви Марины и Улая

Они встретились в 1975 году в очень символичный день - 30 ноября. Именно в этот день в 1943 году родился Улай, а в 1946 году - Марина Абрамович. Когда Марина и Улай познакомились, женщина уже закончила Академию изобразительных искусств Белградского университета и занималась искусством, а Улай занимался фотографией. Творческие люди сразу почувствовали какое-то притяжение, поэтому решили не медлить - в том же году начали встречаться, уехали в Амстердам и стали жить вместе.

Союз двух художников был настолько сильным, что они называли себя "одним телом с двумя головами". Пара устраивала эффектные перформансы, на которые съезжались посмотреть люди со всего мира.

Одним из таких был проект "Энергия покоя", во время которого Улай направлял натянутую стрелу в сердце Марины, а та держала лук.

В 1980-м Улай и Марина решили пожениться, и, конечно, захотели превратить это в эффектный перфоманс. Согласно задумке, Улай начинал свой путь из пустыни, а Марина - со стороны моря. Встретиться они должны были на середине Великой Китайской стены. Это имело свой символизм, демонстрируя слияние двух стихий, а также соединение мужской и женской энергий.

Но пока художники ждали разрешения от властей Китая, многое изменилось - пара рассталась. Причиной стали многочисленные измены Улая. После разрыва с Мариной Абрамович он женился на переводчице-китаянке, с которой у него давно был тайный роман.

В 2010 году Улай и Марина снова встретились в Нью-Йоркском музее современного искусства. Все думали, что это примирение, но спустя 5 лет Уве Лейсипен (настоящее имя Улая) подал в суд на экс-возлюбленную из-за того, что она указывала только свое авторство в их совместных работах.

И лишь летом 2017 года, спустя тридцать лет после расставания, пара смогла помириться. Случилось это во время выставки Марины Абрамович.

В 2020 году на 77-ом году жизни Улай скончался.

"С большой грустью узнала сегодня о смерти моего друга и бывшего партнёра Улая. Он был исключительным художником и человеком, которого будет очень не хватать. В этот день приятно знать, что его искусство и наследие будут жить вечно", - прокомментировала Марина.

Абрамович сейчас живет в Белграде, продолжает работу в Marina Abramovic Institute, обучая мастерству перформанса.

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