Slava Marlow уже отреагировал на данное обвинение.

Российский музыкант Slava Marlow рассказал в инста-сториз, что его заподозрили в минировании школы в Новосибирске.

По его словам, к нему домой неожиданно заявились сотрудники правоохранительных органов и предъявили ему подозрение в минировании школы, в которой он сам ранее учился. Также они расспрашивали маму артиста. Поводом для подозрений стало письмо, которое поступило в учебное заведение от Артема Готлиба (настоящее имя артиста, - УНИАН).

В связи с этим Slava Marlow написал в Instagram обращение к псевдоминеру.

"Чел, я без понятия, зачем тебе это, но шутка глупая. Я не имею отношения к минированию школ", - написал Slava Marlow.

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Артем Готлиб - российский музыкальный продюсер, автор песен и видеоблогер. Широкую известность начал приобретать в 2019 году после начала сотрудничества с российским рэп-исполнителем Моргенштерном в качестве его саунд-продюсера. К концу 2020 года стал известен так же как сольный исполнитель.

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Автор: Диана Могилевич