Ана Чери показала пикантное фото.

Популярная модель Ана Чери обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram пикантный летний снимок.

Девушка предстала в кадре в нижнем белье, панаме, высоких носках и кроссовках на массивной подошве. При этом Ана повернулась к камере так, чтобы было видно ее аппетитные ягодицы.

За несколько часов фото набрало более 140 тысяч лайков. Фанаты в комментариях засыпали Чери комплиментами.

"Ты целая атмосфера", "Боже, ты иногда слишком милая", "Горячая детка", "Прекрасная", - пишут поклонники.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме. В 2006 году начала карьеру фотомодели.

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram.

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram.

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Автор: Диана Могилевич