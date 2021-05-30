Певица выступила в РФ / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV, которая недавно выпустила клип с российским артистом Филиппом Киркоровым, выступила на концерте в РФ.
Девушка отправилась в Санкт-Петербург, чтобы выступить на концерте Big Love Show. На сцену она вышла с девушками из своего балета в черном боди, шляпе и стрипах. Также MARUV надела пояс, который подчеркнул ее талию.
"Как красиво все", "Икона", "Шикарная", "Лучшая", "Богиня", "Просто огонь", - комментируют поклонники фото с концерта.
Певица выступила в РФ / instagram.com/maruvofficial
Певица выступила в РФ / instagram.com/maruvofficial
Певица выступила в РФ / instagram.com/maruvofficial
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