Артиста обвиняют в насилии.

Полиция американского штата Нью-Гэмпшир выдала действующий ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона в связи с обвинениями в насилии.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, 52-летного артиста обвиняют в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году.

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В заявлении полицейского управления говорится, что каждое обвинение влечет за собой возможное тюремное заключение на срок менее года и штраф в размере до 2000 долларов. В полиции добавили, что предполагаемые нападения "не носят сексуального характера".

Сам Мэрилин Мэнсон пока не давал публичных комментариев по этому поводу.

Обвинения Мэрилина Мэнсона в насилии: что известно

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Автор: Екатерина Лиманская