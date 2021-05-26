Полиция американского штата Нью-Гэмпшир выдала действующий ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона в связи с обвинениями в насилии.
Об этом сообщает ВВС.
Как сообщается, 52-летного артиста обвиняют в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году.
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В заявлении полицейского управления говорится, что каждое обвинение влечет за собой возможное тюремное заключение на срок менее года и штраф в размере до 2000 долларов. В полиции добавили, что предполагаемые нападения "не носят сексуального характера".
Сам Мэрилин Мэнсон пока не давал публичных комментариев по этому поводу.
Обвинения Мэрилина Мэнсона в насилии: что известно
- Началось все с того, как актриса Эван Рейчел Вуд обвинила своего бывшего возлюбленного в издевательствах и сексуальном насилии.
- После публикации Вуд с обвинениями в адрес музыканта выступили еще четыре женщины - Эшли Уолтерс, Сара МакНили, Эшли Линдси Морган и Габриелла.
- Сам Мэнсон назвал заявления своих бывших партнерш искажением реальности.
- Также актриса из "Игры престолов" Эсме Бьянко обвинила Мэнсона в издевательствах и насилии.
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