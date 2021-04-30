Предполагается, что похитители не знали, что собаки принадлежат Леди Гаге.

Полиция арестовала подозреваемых в похищении бульдогов певицы Леди Гаги.

Читайте такжеСудья "Танцев со звездами" показала откровенный трюк с мужемОб этом сообщают в полиции Лос-Анджелеса, пишет TJournal.

Троих задержанных обвиняют в покушении на убийство и ограблении.

В полиции считают, что 19-летний Джейлин Уайт, 18-летний Джеймс Джексон и 27-летний Лафайет Уэйли напали на мужчину, который гулял с бульдогами.

Уайту предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, а Джексону - в нападении с огнестрельным оружием и незаконном провозе оружия.

40-летнего Гарольда Уайта и 50-летнюю Дженнифер Макбрайд обвиняют в соучастии в покушении на убийство.

Отмечается, что Макбрайд пришла в полицейский участок с двумя украденными собаками после того, как Леди Гага пообещала заплатить 500 тысяч долларов за их возвращение.

Похищение собак Леди Гаги: подробности

24 февраля Райан Фишер гулял по Западному Голливуду с собаками Леди Гаги. Во время прогулки неизвестные четыре раза выстрелили мужчине в грудь и украли двух бульдогов знаменитости.

Райана госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь. Через несколько дней мужчина пришел в себя.

Он рассказал, что в него выстрелили только потому, что он отказался добровольно отдать собак и вступил в драку с преступниками.

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Автор: Людмила Жерновская