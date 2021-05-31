Даша Ульянова показала фото с отдыха на Сейшельских островах.

Победительница десятого сезона романтического шоу "Холостяк", гимнастка Даша Ульянова опубликовала в Instagram новую фотографию с отпуска на Сейшельских островах.

Девушка позировала на яхте в черном раздельном купальнике. В кадре она эротично выгнулась, продемонстрировав свою гибкость.

"Очень классное фото", "Красота, грация, женственность", "Прекрасно", "Супер", "Божественная", "Вот это пластика", - прокомментировали фото пользователи сети.

Даша Ульянова на "Холостяк 10": что известно

Даша - одна из самых ярких и точно самых пластичных участниц 10 сезона шоу "Холостяк". В финале главный герой пилот Макс Михайлюк именно ей вручил кольцо. Но парой они так и не стали. На пост-шоу Макс признался, что у него был секс на проекте с другой девушкой, а Даша не смогла простить ему эту измену.

Ульянова неоднократно признавалась, что прибегала к инъекционной медицине. Девушке не нравились ее тонкие губы, поэтому она решила их увеличить с помощью уколов красоты.

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Автор: Диана Могилевич