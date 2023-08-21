Пара очень счастлива вместе.

Нидерландский певец Дункан Лоуренс сыграл свадьбу со своим возлюбленным в загородном комплексе. Самый важный день в своей жизни они решили отметить на природе около бассейна.

Молодые люди появились на церемонии в похожих образах - Дункан надел черный костюм и белую рубашку, а его спутник - такой же костюм, однако жакет он надел на голое тело.

Клятвы друг другу они давали в окружении родственников и друзей. Заметно, что они очень счастливы, ведь на кадрах, опубликованных в соцсетях, мужчины с трепетом смотрят друг другу в глаза и много обнимаются.

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После торжественной церемонии они разрезали четырехярусный белый торт, украшенный гипсофилой в тон.

Отметим, избранником Лоуренса стал автор песен Джордан Гарфилд, с которым они встречаются с 2020 года. Недавно музыкант показал обручальное кольцо от возлюбленного и сказал, что любит его.

Чем известен Дункан Лоуренс

В 2019 году Лоуренс выиграл Евровидение с лирической песней "Arcade", набрав 492 балла (237 баллов от жюри и 261 балл от зрителей).

Он выпустил два альбома - "Worlds On Fire" и "Small Town Boy". Второй стал платиновым.

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