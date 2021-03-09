В конце января девушка сорвалась с высоты в Афинах и погибла.

Bratz представили куклу, посвященную 34-летней трансгендерной певице Софи Ксеон (Sophie), которая умерла в конце января.

Читайте такжеМарго Робби сыграет роль куклы БарбиФото куклы опубликовали в Instagram Bratz.

«С Международным женским днем! В этом месяце присоединяйтесь к нашему чествованию людей, вдохновляющих своей открытостью и карьерой. Начнем с Sophie - шотландского музыканта, продюсера, певицы, автора песен и диджея, навсегда изменившей поп-музыку», - отмечается в подписи к фото.

В СМИ уточняют, что кукла Sophie не появится в продаже.

Певица Sophie: что о ней известно

Софи родилась в Глазго в 1986 году.

Первый сингл Nothing More to Say вышел в феврале 2013 года.

Всемирная известность пришла к ней после выпуска трека Bipp, которую журнал Pitchfork включил в список лучших песен 2010-2014 годов.

Ее единственный сольный альбом Oil of Every Pearlʼs Un-Insides вышел в 2018 году и был номинирован на премию «Грэмми». Он стал не только олицетворением сдвига для западной музыкальной индустрии в понимании границ социальных гендерных ролей, маскулинности и фемининности, но и авангардным хитом.

Кроме сольного творчества, Софи сотрудничала с Мадонной, Леди Гага, Charli XCX и другими поп-исполнителями.

В 2017 году Софи совершила каминг-аут как трансгендерная женщина.

В конце января стало известно о трагической смерти Sophie.

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Автор: УНИАН