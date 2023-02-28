Она сообщила, что не стало ее бабушки.

Украинская певица Кристина Соловий поделилась с поклонниками грустной новостью - умерла ее бабушка.

"Ушла за горизонт моя бабушка", - написала знаменитость в инста-сториз.

Также она показала архивное фото своего родного человека и добавила, что ее бабушка когда-то тоже писала песни. Это умение передалось и самой Соловий.

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"Она тоже писала песни и передала это умение мне, моя красавица", – добавила певица.

Чем известна Кристина Соловий

Кристина Соловий - автор-исполнительница песен. Клип на песню "Тримай" принес ей настоящий дебют. Клип получил более 44 млн просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA -2016 в номинации "Культура и музыка". Кристина Соловий - первая артистка, чьим продюсером стал Святослав Вакарчук.

На данный момент у певицы есть уже два музыкальных альбома.

В 2018 году по версии журнала "Фокус" вошла в рейтинг "100 самых влиятельных женщин" и "100 самых влиятельных украинцев".

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