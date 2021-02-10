Теперь 48-летний артист живет у друзей.

Заслуженный артист Украины Петр Черный признался, что после 26 лет брака развелся со своей женой Дианой.

Об этом говорится в сюжете программы "ЖВЛ", которая выходит на "1+1".Читайте также"Я переехала еще в сентябре": Соломия Витвицкая прокомментировала развод с мужем

Певец молчал об этом три года и тяжело переживал этот разрыв и только сейчас решился открыто о нем заявить. По словам мужчины, они с Дианой больше не могут быть вместе из-за его буйной концертной деятельности.

Черный рассказывает, что он оставил Диане и сыну Жану квартиру и все нажитое имущество. Теперь 48-летний артист живет у друзей.

Отношения Петра Черного с женой: что известно

Пара начала встречаться, когда Петру было около 20 лет. Тогда Диана была звездой цыганского шоу-варьете.

По словам Петра, они встречались 2,5 года и только потом поженились.

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Автор: Ольга Робейко