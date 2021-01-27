Ранее актриса заморозила свои яйцеклетки для процедуры.

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон решила стать мамой и начала процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для этого она ранее заморозила свои яйцеклетки.

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По словам Хилтон, она решила воспользоваться таким способом, чтобы стать мамой сразу для двоих детей – мальчика и девочки:

«Мы делаем ЭКО, потому что так я могу выбрать близнецов, если захочу».

По словам Хилтон, ее бойфренд, 39-летий бизнесмен Картер Реум такое решение поддержал.

«Я действительно очень взволнована тем, чтобы перейти к следующему шагу в моей жизни и, наконец, просто жить настоящей жизнью. Потому что я действительно верю, что семья и дети – это смысл жизни».

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Автор: УНИАН