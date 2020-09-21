Актриса снялась в автобиографическом фильме.

Известная актриса Пэрис Хилтон снялась в автобиографическом фильме, в котором рассказала о своих душевных травмах.

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В фильме Пэрис рассказывает о том, что в детстве ей пришлось пережить психологическое насилие. Это происходило в школе-интернате для трудных подростков. Из-за всего произошедшего актрисе до сих пор снятся кошмары. Сейчас же Хилтон хочет помочь тем, кто переживал такие же ситуации.

"Важно знать, что вы можете рассказать свою историю. Когда вы юны и только взрослеете, вы еще не понимаете, кто вы. Люди легко манипулируют другими и бывает стыдно обсуждать подобные вещи. Если вы переживаете что-то тяжелое и сложное для вас, важно открыться тому, кто сможет вам помочь. И важно понимать, что это не любовь, если кто-то оскорбляет вас, будь то эмоционально, словесно или физически. Никто никогда не должен так обращаться", - сказала Хилтон.

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Автор: Диана Могилевич