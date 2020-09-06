Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон во время карантина закрутила роман со своим охранником.
Влюбленные много времени проводят вместе, передает pagesix.
Известно, что новому возлюбленному модель больше 40 лет. Работает он со звездой всего два года. При этом имя его пока неизвестно.
"У нее серьезный любовный интерес. Наконец рядом с ней настоящий мужчина, который знает, как с ней обращаться. Она чувствует себя комфортно, и они никогда не теряют друг друга из виду. Он не из мира Голливуда и это идеально подходит для Памелы», - рассказал инсайдер.
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