Модель решила навсегда покинуть соцсети.

Известная модель Памела Андерсон написала в Instagram, что собирается навсегда избавиться от социальных сетей.

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"Это будет мой последний пост в Instagram, Twitter или Facebook. Меня никогда не интересовали соцсети. И теперь, когда я нашла свое место в жизни, меня искренне вдохновляет чтение и пребывание на природе. Я свободна. Спасибо всем за любовь. Будем надеяться, что вы найдете в себе силы и вдохновение следовать вашей цели и постараетесь не поддаться соблазну, чтобы не тратить время впустую. Это то, что они могут использовать, чтобы зарабатывать деньги - взять под контроль ваш мозг", - написала Памела.

Фанаты ошарашены таким решением Андерсон. Они пишут, что будут скучать по ней и не готовы просто так отпустить ее.

Чем известна Памела Андерсон:

В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией

С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США

В 1995 году в Интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли

В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний

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Автор: Диана Могилевич