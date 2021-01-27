Известная модель Памела Андерсон написала в Instagram, что собирается навсегда избавиться от социальных сетей.
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"Это будет мой последний пост в Instagram, Twitter или Facebook. Меня никогда не интересовали соцсети. И теперь, когда я нашла свое место в жизни, меня искренне вдохновляет чтение и пребывание на природе. Я свободна. Спасибо всем за любовь. Будем надеяться, что вы найдете в себе силы и вдохновение следовать вашей цели и постараетесь не поддаться соблазну, чтобы не тратить время впустую. Это то, что они могут использовать, чтобы зарабатывать деньги - взять под контроль ваш мозг", - написала Памела.
Фанаты ошарашены таким решением Андерсон. Они пишут, что будут скучать по ней и не готовы просто так отпустить ее.
Чем известна Памела Андерсон:
- В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией
- С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США
- В 1995 году в Интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли
- В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний
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