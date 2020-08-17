53-летняя Памела Андерсон сверкнула стальным прессом рядом с голым мужчиной

Модель показала новое фото.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

На снимке звезда предстала в раздельном купальнике, перчатках и коньках. При этом рядом с ней на фото лежит обнаженный мужчина. Стоит отметить, что у Памелы стройная фигура.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич