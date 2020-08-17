53-летняя Памела Андерсон сверкнула стальным прессом рядом с голым мужчиной
19:00, 17 августа 2020Звезды
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Модель показала новое фото.
Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.
На снимке звезда предстала в раздельном купальнике, перчатках и коньках. При этом рядом с ней на фото лежит обнаженный мужчина. Стоит отметить, что у Памелы стройная фигура.
Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson
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