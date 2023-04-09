Шоумен отметил, что ему было очень неловко, когда он получил презент.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как когда-то он получил очень дорогой подарок от певца Филиппа Киркорова. Тогда шоумен участвовал в шоу "Танцы со звездами" и даже не подозревал, что им заинтересовался скандальный артист.

Сначала Киркоров начал писать Остапчуку в Instagram. Он признавался, что болеет за шоумена, который тогда танцевал в паре с Илоной Гвоздевой. Певец голосовал за Остапчука и тратил на это немалые средства.

Поведение Киркорова очень удивило шоумена. Однако на этом все не закончилось. Впоследствии Киркоров начал писать маме Остапчука. Певец благодарил женщину за сына и говорил, что она родила хорошего человека. Мама Остапчука радовалась сообщениям Киркорова, ведь тогда была его фанаткой.

Видео дня

Впоследствии певец написал, что хочет передать шоумену подарок. Тогда Киркоров был в Турции и выступал в одном отеле с украинской певицей Олей Поляковой. Через нее он передал презент для Остапчука.

Шоумен был очень удивлен, когда получил загадочную коробку. В ней он нашел последнюю, на то время, модель IPhone. По словам Остапчука, ему было неловко, поэтому он даже не стал доставать из коробки двенадцатый IPhone, а просто отложил его на полку.

"Я ощутил себя просто эскортницей из Липок. Мне было стыдно. Я этот телефон даже не открывал", - признался Остапчук в новом выпуске шоу "Хто ти".

Впоследствии об этом узнал сам Киркоров. Он смотрел прямой эфир Остапчука и Поляковой, который они проводили во время карантина из-за коронавируса. Певец очень обиделся, когда услышал, что его подарок даже не открыли.

После этого Остапчук виделся с Киркоровым, однако 24 февраля 2022 года он оборвал с ним все контакты. Шоумен написал певцу и "послал" его. Больше они не общались.

Напомним, недавно известный российский блогер раскрыл секрет Киркорова. Он рассказал, что певец потерял Пугачеву из-за позорной страсти.

Вас также могут заинтересовать новости: