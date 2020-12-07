Певица показала новый "лук".

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фотографии она позирует в черно-белом мини-платье с пышными кружевами. Шею она украсила стильными массивными цепями. При этом лицо Поляковой выглядело как кукольное. Фанаты не оценили такое перевоплощение звезды.

"Была такая красивая, естественная, особенная... А теперь, как барби, как сотни... Для чего это нужно было?", "На себя не похожа", "Пластиковая Барби", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич