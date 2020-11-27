Певица предстала в образе Мальвины.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram фотографию, на которой сама на себя не похожа.

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Певица приняла участие в шоу "Маски" и предстала в образе Мальвины. Свои роскошные белые локоны она распустила, украсив их небольшим черным бантиком. Стилисты сделали Поляковой кукольное лицо. Вероятно, Оля надела линзы.

Стоит отметить, что добрый образ Мальвины Оля решила слегка усовершенствовать. Певица надела достаточно откровенный наряд, который подчеркнул все ее достоинства.

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Автор: Диана Могилевич