Оля Полякова внешне изменилась.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует золотистом мини-платье на одно плечо. Также звезда сделала яркий макияж и зачесала челку назад. Ярким акцентом стал высокий браслет, который красовался у Оли на предплечье.

При этом фанаты пришли в недоумение. По их слова, Оля сильно изменилась во внешности. Но пока они не могут понять, что именно не так с певицей.

"Я не пойму... Вы на себя перестали быть похожа... Что-то изменилось, а что понять не могу...", "Что поменялось? Не могу до сих пор понять. Линзы? Овал лица?", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич