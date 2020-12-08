Оливия Калпо сфотографировалась со змеей.

Известная модель опубликовала в Instagram фотографию, которая была сделана на пляже.

Читайте такжеНазвана "Мисс Украина Вселенная-2020"

Девушка предстала в одних трусиках, а верх у нее был оголенный. При этом она слегка прикрыла грудь, положив себе на плечи змею. Пресмыкающееся так обмотала девушку, что не было видно ее интимных мест.

"Огонь", "Ты очень стройная", "Знойная красотка", - написали фанаты.

Кто такая Оливия Калпо:

Оливия родилась 8 мая 1992 года в Кранстоне

Она победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012

Имя Оливии — победительницы Мисс США 2012, которая представляла штат Род-Айленд, и Мисс Вселенная 2012 было увековечено на одной из улиц Кранстона. Городской совет одобрил резолюцию, назвав именем победительницы конкурса красоты часть Альберт-авеню "Путь Оливии Калпо"

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич