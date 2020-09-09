Звезды снялись в фотопроекте "Антиэйджизм" фотографа Trisha.

8 сентября в Киеве прошла громкая презентация социально-провокационного проекта "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения" фотографа Trisha, в котором снялись ню украинские селебрити Ольга Сумская, Ирина Билык, Дима Коляденко, Монро, Василиса Фролова, дуэт Анна-Мария, Катя Бужинская, Анна Добрыднева.

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Целью данного проекта является избавить людей от стереотипов о возрасте и показать всю красоту. Важно, чтобы женщины научились любить и принимать себя такими, какие они есть. По словам фотографа, этот проект поможет развить толерантность к свободной демонстрации тела, независимо от возраста.

"Я уверена, что не возраст делает человека, а человек делает свой возраст привлекательным и интересным для других, - поделилась Ирина Билык. - Недавно я написала песню, в которой есть такие слова: "Старость придумали грустные люди. Старым, поверь, никогда я не буду. Жизнь нам дана для того, чтоб влюбляться и обниматься, и целоваться". Вот вам и ответ на все вопросы".

"Сексуальность женщины не угасает с возрастом, она расцветает новыми красками, более глубокими и наполненными, - рассказала Ольга Сумская. - Проект "Антиэйджизм" просто необходим сегодня, как утверждение зрелой красоты!"

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Автор: УНИАН