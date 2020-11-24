Куриленко показала лицо без макияжа / instagram.com/olgakurylenkoofficial
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала лицо без макияжа.
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Такой снимок она обнародовала в социальной сети Instagram. На фото звезда лежит на кровати в белом халатике. Волосы она распустила, а на лице нет ни грамма макияжа.
Фанаты оценили такой снимок звезды. Они оставили множество позитивных комментариев под фото.
"Ты и так красотка", "Огонь", "Молодец, что не стесняешься показывать лицо без макияжа", - написали поклонники.
Куриленко показала лицо без макияжа / instagram.com/olgakurylenkoofficial
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