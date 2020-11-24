Актриса часто публикует фото в своем Insagram.

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала лицо без макияжа.

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Такой снимок она обнародовала в социальной сети Instagram. На фото звезда лежит на кровати в белом халатике. Волосы она распустила, а на лице нет ни грамма макияжа.

Фанаты оценили такой снимок звезды. Они оставили множество позитивных комментариев под фото.

"Ты и так красотка", "Огонь", "Молодец, что не стесняешься показывать лицо без макияжа", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич