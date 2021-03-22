Винник живет в Киеве / instagram.com/olegg.vynnyk
Украинский певец Олег Винник живет в Шевченковском районе Киева.
Читайте такжеСМИ показали, на каком авто ездит Олег Винник
Об этом сообщает Кyiv Live.
Винник живет в реконструированной девятиэтажке на Гоголевской. В прошлом это было общежитие. А в целом этому зданию уже 50 лет.
На первом этаже дома есть банк и ресторан. Также здание охраняется. Стоит отметить, что стать соседом Винника пока невозможно. Так как на данный момент квартиры в этом доме не продаются.
Другие новости УНИАН:
- Популярная фитнес-модель снялась топлес
- Ирина Билык удивила фанов внешним видом с отдыха в Египте
- Знойная фитнес-модель похвасталась идеальной фигурой в бикини
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram