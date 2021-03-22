Артист живет на Гоголевской улице.

Украинский певец Олег Винник живет в Шевченковском районе Киева.

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Об этом сообщает Кyiv Live.

Винник живет в реконструированной девятиэтажке на Гоголевской. В прошлом это было общежитие. А в целом этому зданию уже 50 лет.

На первом этаже дома есть банк и ресторан. Также здание охраняется. Стоит отметить, что стать соседом Винника пока невозможно. Так как на данный момент квартиры в этом доме не продаются.

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Автор: Диана Могилевич