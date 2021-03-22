Артист ездит на американском пикапе Ford Raptor.

Украинский артист Олег Винник выбрал для себя вместительную машину, в которой предназначено место даже для мини-холодильника.

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Об этом сообщается на YouTube-канале Kyiv LIVE.

Известно, что в авто есть шесть пассажирских мест, одно водительское и огромный багажник. Также у Винника есть телохранители и личный водитель.

Стоит отметить, что стоимость такого авто может превышать 100 тысяч долларов.

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Автор: Диана Могилевич