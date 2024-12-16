Актер рассказал, что он имел конфликт с другими участниками программы.

Украинский актер Олег Иваница, который в 2018 году неожиданно ушел из юмористического проекта "Дизель Шоу", впервые подробно рассказал об истинной причине своего решения.

В интервью Алине Доротюк Иваница подтвердил, что имел конфликт с другими участниками "Дизель Шоу". На вопрос о том, был ли конфликт причиной его увольнения, актер ответил:

"Конфликт действительно был, когда я сказал, что ухожу. Ребята немножко расстроились или восприняли это негативно. Наверное, поэтому мы не общались".

Иваница отметил, что разногласия возникли из-за разных взглядов на жизнь и некоторых важных для него вещей.

"Очень не люблю эту тему. Мы по-разному смотрим на некоторые важные для меня вещи", - пояснил Олег.

Несмотря на конфликт, актер не жалеет о своем решении уйти из проекта, но признается, что скучает по дружескому общению с бывшими коллегами.

Напомним, звезда "Дизель Шоу" рассказал о службе в ВСУ и какие задачи выполняет.

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