Известная телеведущая, продюсер и актриса Оксана Байрак подвергалась домашнему насилию.

Об этом она рассказала в программе "О чем говорят женщины".

"Это случилось в первом браке, всем казалось, что у нас великолепные отношения. Но после свадьбы мой муж неожиданно поднял на меня руку, он ударил меня в голову так, что у меня случилось сотрясение мозга. В эту же секунду он перестал быть моим супругом по факту. Де-юре наш брак длился еще полгода, он валялись у меня в ногах и просил прощения. Но я сказала твердое "нет", потому что невозможно, чтобы мужчина поднимал на женщину руку", - сказала Байрак.