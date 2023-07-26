Видео с мужчиной стали "вирусными".

На концерте известного певца Khalid (Халид) произошел курьез. Охранник артиста облажался прямо на публике.

Так, после выступления в Нэшвилле, Халид бежал мимо фанов в сторону раздевалки стадиона. Следом за ним бежал и охранник. Однако телохранитель сильно ускорился, а потому не сумел удержать равновесие при крутом повороте.

В итоге, мужчина упал лицом вниз. Охранник едва не сделал кувырок. Он попытался встать и снова бежать, однако еще раз упал.

Мужчину сняли с нескольких ракурсов. Заметно, что он не мог удержаться на ногах не только из-за потери равновесия во время крутого поворота. Охранник еще и споткнулся.

Видео с мужчиной стали "вирусными". Сначала их опубликовали в TikTok, а затем они "разлетелись" по всей сети. О курьезе с охранником написали даже крупные зарубежные СМИ.

Между тем, в комментариях многие пользователи искренне посочувствовали мужчина. Юзеры отмечают, что такое могло случиться с каждым, а потому им жаль охранника, который дважды упал на глазах у большого количества людей. Также они пишут:

"Я думаю, что худшая часть падения - это когда ты падаешь дважды"

"Надеюсь, он в порядке"

"Боже, мы были на концерте, но не видели этого. Бедняга!"

Кто такой певец Khalid

Известному американскому певцу 25 лет. Он прославился в 2016 году, когда вышел его дебютный сингл Location. Эта песня заняла 16-ую строчку в хит-параде Billboard Hot 100. Свой дебютный альбом Халид выпустил в 2017 году.

Его несколько раз номинировали на Grammy. Также певец уже получил несколько престижных музыкальных наград.

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