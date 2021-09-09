Певица поделилась этой новостью в инста-сториз.

Украинская певица Настя Каменских прилетела в солнечную Турцию, чтобы дать концерт.

Видимо, девушка настолько увлеклась процессом, что даже травмировала руку. В инста-сториз она опубликовала фотографию руку со ссадинами.

"Я очень страстная девушка. Сегодня разбила руку микрофоном. Случайно", - подписала кадр Настя.

Напомним, еще совсем недавно Настя Каменских отдыхала со своей семьей на море. Она провела несколько недель на яхте со своим супругом Потапом, мамой Лидой, подругой Аней, свекровью и с 13-летним сыном Потапа - Андреем.

Не успела звезда вернуться из отпуска, как у нее начались гастроли. Первым делом она посетила Турцию, в которой уже успела отыграть концерт.

Кто такая Настя Каменских

Читайте такжеЗвезда сериала "Поймать Кайдаша" официально женился (фото)Настя Каменских - это украинская певица, которая обрела популярность, выступая в дуэте с Потапом. 10 лет пара завоевывала сердца зрителей, а потом группа распалась. Потап начал более активно заниматься своей группой MOZGI, а Настя ушла в сольное плаванье под псевдонимом NK. Летом 2020 года звезда представила свой первый сольный испаноязычный альбом Eclеctica.

В мае 2019 года Потап и Настя Каменских поженились. Они живут в собственном частном доме под Киевом. По соседству с ними живут Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

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Автор: Диана Могилевич