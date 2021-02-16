Супермодель показала интимный снимок.

Популярная супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram пикантный снимок.

На фото она позирует абсолютно голой. При этом она прикрыла зону бикини цветочками, а вот упругую грудь решила продемонстрировать всему миру. Также она надела открытые туфли на высоком каблуке.

"С днем Святого Валентина", - лаконично подписала фото Наоми.

Кто такая Наоми Кэмпбелл:

В 1978 году в возрасте 7 лет Кэмпбелл снялась в музыкальном клипе Боба Марли

Стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала "Vogue" и журнала "Time"

В 2007 году она приняла участие в юбилейном показе Dior в Версале

В 2015 году Кэмпбелл подписала контракт на съемки в драме "Империя". В октябре 2015 года она снялась в двухсерийном фильме "Американская история ужасов: Отель" в роли редактора модного журнала Vogue Клаудии Бэнксон

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Автор: Диана Могилевич