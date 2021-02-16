Модель показала пикантное фото / instagram.com/naomi
Популярная супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram пикантный снимок.
На фото она позирует абсолютно голой. При этом она прикрыла зону бикини цветочками, а вот упругую грудь решила продемонстрировать всему миру. Также она надела открытые туфли на высоком каблуке.
"С днем Святого Валентина", - лаконично подписала фото Наоми.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/naomi
Кто такая Наоми Кэмпбелл:
- В 1978 году в возрасте 7 лет Кэмпбелл снялась в музыкальном клипе Боба Марли
- Стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала "Vogue" и журнала "Time"
- В 2007 году она приняла участие в юбилейном показе Dior в Версале
- В 2015 году Кэмпбелл подписала контракт на съемки в драме "Империя". В октябре 2015 года она снялась в двухсерийном фильме "Американская история ужасов: Отель" в роли редактора модного журнала Vogue Клаудии Бэнксон
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