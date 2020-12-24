Самое дорогое выступление оказалось Макса Барских.

Новый год - это время, когда звезды повышают свои гонорары, чтобы подарить людям радость и счастье. Но в этом году не все решили выступать на корпоративах. Например, Потап и Настя Каменских не будут выступать. Также отказалась и ONUKA.

Об этом сообщает Страна.

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А вот Руслана Лыжичко готовит онлайн-выступление. Она выйдет в новогоднюю ночь в эфир прямо из своего дома в поселке Лесники под Киевом. Также будет выступать TAYANNA. Певица даст концерт в Verholy Relax Park. Цены стартуют от 29 500 гривен за человека при размещении в полулюксе, если же вы хотите разместиться в коттедже, то это будет 45 000 грн.

Решил подарить людям праздник Дима Коляденко. В этом году на частном мероприятии он выступает за $7000. В новогоднюю ночь выступит и Наталья Могилевская. Известно, что она будет петь на частном мероприятии в Буковели. За это выступление организаторам придется заплатить $25 000 - $30 000.

Оля Полякова выступит в новогоднюю ночь трижды: на одной частной вечеринке, а после - в отеле на воде Bakkara и в комплексе Osocor Residence. Сейчас новогодний корпоратив с ней обойдется организаторам плюс-минус в $50 000.

Дима Монатик будет выступать в Киеве со своими подопечными - Лидой Ли и Нино Басилая. Выступление трех артистов в новогоднюю ночь будет стоить около $100 000.

Студия "Квартал 95" выступит 30 декабря во Freedom Hall. Стоимость размещения за столиком от 2000 до 4000 грн.

Макс Барских в новогоднюю ночь выступит в киевском ресторане Alaska. Стоимость билета сюда от 6000 до 9000 гривен в зависимости от этажа, на котором находится ваш столик. У Макса запланировано три выступления и концерт в новогоднюю ночь. Гонорар за всё это будет около $220 000.

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Автор: УНИАН