Украинские звезды отмечают новогодние праздники с размахом. Чтобы не сидеть дома, они отправились в Египет или Карпаты, так как это сейчас самые популярные направления.
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Балерина Екатерина Кухар рассказала, что хотела всей семьей отправиться в теплые страны, но планы пришлось изменить. Так, они поехали во Львов, так как их дети там еще никогда не были.
Актриса Ольга Сумская с супругом Виталием Борисюком и дочерью Анной ежегодно ездить в Карпаты. DZIDZO, например, поедет к своим родным во Львовскую область. Музыкант сказал, что если бы не локдаун, то он бы поехал на праздники к своей маме в Португалию.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес отправились на Бали. Ежедневно они постят в своих социальных сетях фото в купальниках и делятся впечатлениями.
Сергей Танчинец уже давно хочет поехать на море, но ему помешало участие в "Танцах со звездами". В период локдауна он собирается исправить эту ситуацию и со своей семье полетит в Египет.
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