Популярными направлениями стали Египет и Карпаты.

Украинские звезды отмечают новогодние праздники с размахом. Чтобы не сидеть дома, они отправились в Египет или Карпаты, так как это сейчас самые популярные направления.

Читайте также25-летняя дочь Алека Болдуина показала "клубничку"

Балерина Екатерина Кухар рассказала, что хотела всей семьей отправиться в теплые страны, но планы пришлось изменить. Так, они поехали во Львов, так как их дети там еще никогда не были.

Актриса Ольга Сумская с супругом Виталием Борисюком и дочерью Анной ежегодно ездить в Карпаты. DZIDZO, например, поедет к своим родным во Львовскую область. Музыкант сказал, что если бы не локдаун, то он бы поехал на праздники к своей маме в Португалию.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес отправились на Бали. Ежедневно они постят в своих социальных сетях фото в купальниках и делятся впечатлениями.

Сергей Танчинец уже давно хочет поехать на море, но ему помешало участие в "Танцах со звездами". В период локдауна он собирается исправить эту ситуацию и со своей семье полетит в Египет.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич