Николь Потуральски часто демонстрирует свой пресс.

Известная модель Николь Потуральски опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в нижнем белье белого цвета. Также Николь надела золотой браслет из цепи, который сейчас находится на пике популярности.

Отметим, что Потуральски часто публикует фото в нижнем белье. Она любит демонстрировать свою фигуру, ведь ей есть чем похвастаться.

Меньше чем за час фото набрало почти пять тысяч лайков. Фанаты пишут, что модель выглядит потрясающе.

Кто такая Николь Потуральски:

Николь Потуральски - немецкая модель, работающая под псевдонимом Нико Мэри

Еще в детстве она мечтала о звездной карьере

В 13 лет родители повезли ее в парижский Диснейленд, где она попалась на глаза агенту. Тот предсказал Николь большое будущее и посоветовал попробовать себя в качестве модели

В августе 2020 года в СМИ появилась информация, что у Брэда Питта и Николь роман. И это несмотря на то, что девушка замужем и имеет сына от мужа

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Автор: Диана Могилевич