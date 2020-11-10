Никита Ефремов показал фото с девушкой.

Сын скандального актера Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП, Никита Ефремов, показал новые фотографии в своем Instagram.

На снимках он позирует в одних трусах со своей девушкой. На одном из фото влюбленные стоят на балконе и прикрываются одеялом. А на втором - девушка запрыгнула Никите на руки. Стоит отметить, что сын актера не стесняется выходить на балкон в одних трусах.

"Красоты вам в ленту", - написал актер.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич