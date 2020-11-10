Никита развлекается с девушкой / instagram.com/efremovefremov
Сын скандального актера Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП, Никита Ефремов, показал новые фотографии в своем Instagram.
На снимках он позирует в одних трусах со своей девушкой. На одном из фото влюбленные стоят на балконе и прикрываются одеялом. А на втором - девушка запрыгнула Никите на руки. Стоит отметить, что сын актера не стесняется выходить на балкон в одних трусах.
"Красоты вам в ленту", - написал актер.
Никита показал романтическое фото / instagram.com/efremovefremov
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