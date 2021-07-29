Певица возмущена комментариями хейтеров.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram гневный пост, в котором "разнесла" своих хейтеров.

"Бл*ха муха, да некоторые здесь ох***ели от безнаказанности. Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды. Неужели людей оценивают только по внешности? Это же бред, когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги, задницу, чем сострадание, губища, чем собственную позицию. Какая вам разница, у кого из чего что сделано или не сделано? Неужели человек становится хуже, если вы находите у него физический изъян (на ваш вкус)?", - написала Полякова.

Также она добавила, что у каждого свой вкус на внешность. И то, что нравится одному, может не нравиться другому. И это вовсе не является предметом для спора.

"Я выдержу любой хейт и критику. Мне п*х, но подумайте о наших детях и подростках, вы же, с*ка, их тоже не жалеете, ведь самые ейджисткие и бодишеймерские комменты исходят от женщин! Что надо иметь в башке, чтобы писать подростку - ты жирная, страшная и т.д, что нужно иметь в голове и душе? Короче, надоело вас лечить, некоторым поможет только лоботомия… А тем, кто умеет думать - думайте", - добавила певица.

Отметим, что к такому посту Оля прикрепила свою фотографию, на которой позирует в бикини.

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Автор: Диана Могилевич